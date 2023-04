Mafate accueille des élèves des écoles d’architecture

Du samedi 1er au samedi 8 avril 2023, les îlets de Mafate accueillent une délégation d’élèves et de professeurs dans le cadre du Blended Intensive Programm (BIP). Un dispositif qui vise à croiser les regards sur les territoires tropicaux et continentaux éloignés confrontés aux défis des changements climatiques et aux réalités de la nouvelle ruralité. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Ville de Saint-Paul.

Mercredi 5 avril 2023, une délégation de nos élu(e)s composée de Nila Radkichenin, d’Hélène Rougeau et de Jean-Noël Jean-Baptiste a rencontré les 10 enseignants et les 40 étudiants de quatre prestigieuses Universités : UCLouvain-LOCI, coordinateur du projet, ENSAM-La Réunion, University of Alicante et Karlsruher Institut für Technologie.

Tous, sont inscrits dans le dispositif Blended Intensive Programm (BIP) avec les écoles partenaires en développant un programme long, de 2022 à 2025, avec l’aide du dispositif Erasmus et Blended Mobility Program funding.

Ce BIP vise à croiser les regards sur les territoires tropicaux et continentaux éloignés confrontés aux défis des changements climatiques et aux réalités de la nouvelle ruralité.

À la lumière de la crise récente et du désir de nombreux citadins de renouer avec la campagne, on observe un renversement de l’exode rural. Le désir de revenir à une plus grande proximité avec les zones de production alimentaire, l’étalement de l’habitat humain, la désertification des sols, ajoutés aux changements climatiques, soulèvent un certain nombre de problèmes.

Ce BIP est un programme qui s’étale sur 3 ans, se concentrant chaque année sur un des contextes spécifiques. Cette année, ils commencent leur étude sur l’île de La Réunion, et plus particulièrement dans le cirque de Mafate. Cette première session est programmée jusqu’au samedi 8 avril 2023.

L’année prochaine, ils se concentreront sur une zone rurale isolée et déserte près d’Alicante, en Espagne. Puis 2024-2025 sera consacrée à l’étude des régions allemandes et belges récemment inondées.

C’est ce regard croisé sur le sujet d’actualité de la nouvelle ruralité qu’ils proposent d’explorer dans le cadre du projet « blended mobility » à Mafate. D’actualité avec cette inversion de l’exode rural, à la lumière de la crise récente et d’une volonté de nombreux urbains de renouer avec les campagnes.

Mais aussi avec la volonté d’un retour à une plus grande proximité avec les zones nourricières pour initier des circuits courts.

Cela ne va pas sans soulever un certain nombre de problématiques liés à ce nouvel engouement : Commet préserver cette qualité de vie, cette proximité ? Comment concilier certains apports de la modernité avec les us et coutumes locales ? Comment penser des infrastructures et des systèmes adaptées plus résilients face au changement climatique (gestion de l’eau, préservation des paysages, autonomie énergétique…) ?

Ce sont ces thématiques et problématiques qui se posent dans le cirque de Mafate, dans le parc naturel national, isolat au cœur de La Réunion, elle-même isolat dans l’Océan Indien.



Ce sera l’occasion de réfléchir à ces problématiques de la gestion de l’eau sous toutes ses formes, de l’autonomie alimentaire et énergétique avec ces regards croisés d’Alicante, Karlsrhue et de Bruxelles, en confrontant leurs solutions et démarches locales et permettant éventuellement en retour de réfléchir à de nouvelles pistes de développement de leurs ruralités dans ces contextes Européens différents.

Pour mener ce projet à bien, ils sont donc allés une semaine à la rencontre des habitants des îlets des Orangers et de Roche Plate.