Maïdo : un nouveau parc accrobranche pour petits et grands

Au Maïdo, sur la commune de Saint-Paul, un tout nouveau parc d’aventures dans les arbres à ouvert ses portes. Tyroliennes, ponts suspendus et passages sur lianes sur les parcours. L’inauguration a rassemblé de nombreux élus et des agents de l’ONF, illustrant ainsi l’engagement envers la préservation de ce trésor naturel. Voici le communiqué du TO.

La prochaine étape consiste à obtenir le label de "Station de Montagne". Nul doute que le Maïdo possède déja tous les atouts pour être le candidat idéal à cette reconnaissance.