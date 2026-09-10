Mayeul Dalleau, nommé nouveau directeur de Kélonia

Mayeul Dalleau, ingénieur diplômé de l'INSA de Lyon et Docteur en écologie spatiale des tortues marines à l'Université de La Réunio, vient d'être nommé nouveau directeur de Kélonia, après le départ en retrait de Stéphane Ciccione. Nous publions le communiqué de la SPL Réunion des Musées Régionaux (Photo : SPL Réunion des Musées Régionaux.)

Mayeul Dalleau est Docteur en écologie spatiale des tortues marines à l'Université de La Réunion. Ses travaux de thèse ont contribué à identifier les routes migratoires suivies par les tortues marines du Sud-Ouest de l'Océan Indien. Par la suite, il a été Directeur de projets au Centre d'Etudes et de Découvertes des Tortues Marines (CEDTM) à La Réunion, consultant scientifique pour des projets en Polynésie française, et Directeur d'études à l'international dans un bureau d'études en environnement.

Animé par le souci de transmettre les savoirs scientifiques au public, Mayeul Dalleau s'attachera à développer la médiation auprès du plus grand nombre et des jeunes en particulier.

C'est un retour au péi pour le natif de Saint-Denis, qui va désormais écrire les prochains chapitres de l'histoire de Kélonia en s’appuyant sur ses équipes au sein de la SPL Réunion des Musées Régionaux.