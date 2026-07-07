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MDPH : modification de l'organisation de l'accueil sans rendez-vous

  • Publié le 7 juillet 2026 à 15:37
  • Actualisé le 7 juillet 2026 à 15:43
mdph

La direction de la Maison départementale des personnes handicapées (Mdph), vous informe de la fermeture de l'accueil sans rendez-vous pour les vendredis du mois de juillet 2026, sur les sites de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Cette mesure est nécessaire pour réduire les délais d'enregistrement des dossiers suite à une hausse inhabituelle du nombre de dossiers déposés depuis plusieurs semaines. Les autres services, y compris les accueils sur rendez-vous de la Mdph, restent assurés. (Photo d'illustration : Stephan LaÏ-Yu / www.imazpress.com)

MDPH, Accueil sans rendez-vous, Zoom

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