MDPH : modification de l'organisation de l'accueil sans rendez-vous

La direction de la Maison départementale des personnes handicapées (Mdph), vous informe de la fermeture de l'accueil sans rendez-vous pour les vendredis du mois de juillet 2026, sur les sites de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Cette mesure est nécessaire pour réduire les délais d'enregistrement des dossiers suite à une hausse inhabituelle du nombre de dossiers déposés depuis plusieurs semaines. Les autres services, y compris les accueils sur rendez-vous de la Mdph, restent assurés. (Photo d'illustration : Stephan LaÏ-Yu / www.imazpress.com)