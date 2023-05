Mémoire de l'esclavage : la Région Réunion en visite à Saint-Nazaire

La Région Réunion participe cette année à la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions organisée par la ville de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil Régional. (Photos : Région Réunion)

En préambule à cette Journée de commémoration, la Présidente de la Région Réunion, Huguette Bello a été reçue ce mardi 9 mai par le Président de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, Jean-Marc Ayrault, au siège de la FME à l’Hôtel de la Marine, à Paris. Elle était accompagnée de Patricia Profil, conseillère régionale déléguée à la coopération régionale en matière sportive et culturelle.



S’inscrivant dans le prolongement de la visite de Jean-Marc Ayrault à La Réunion à l’occasion du 20 décembre, cette rencontre a permis d’envisager les actions visant à renforcer la collaboration entre la FME et la Région Réunion qui est par ailleurs membre du Conseil d’administration de la Fondation.



Au cours de cet entretien, Huguette Bello a présenté également les grandes lignes de la programmation que la ville de Saint-Nazaire et la Région Réunion ont élaborées à l’occasion de cette Journée du 10 mai 2023, notamment :



- Exposition sur l’esclavage et le marronnage à La Réunion réalisée conjointement par des lycéens de La Réunion et de Saint-Nazaire.



- Diffusion du film "Furcy, le procès de la liberté" de Pierre Lane en présence du réalisateur et suivie d’une conférence-débat avec l’historien Bruno-Maillard.



- Conférence : "1 heure, 1 œuvre" sur le Mémorial de l’abolition de l’esclavage » animée par le service patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire.



- Participation d’élèves et de collégiens de La Réunion à la cérémonie officielle.

Saint-Nazaire est la première ville de la France continentale à avoir décidé, lors du bicentenaire de la Révolution française en 1989, d’inscrire dans l’espace public une sculpture relative à la traite et l’esclavage colonial et à leur abolition. Ce mémorial a été inauguré dès 1992.



La présence de la Région Réunion à Saint-Nazaire est notamment motivée par le fait que cette œuvre monumentale, érigée dans l’estuaire de Saint-Nazaire, a été réalisée par un artiste originaire de La Réunion, Enzo Mayo récemment décédé. Un hommage particulier lui sera rendu au cours de la cérémonie officielle qui se déroulera devant le Monument de l’abolition de l’esclavage.