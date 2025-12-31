Natation : Maël Dijoux, un Portois triple champion de France junior

Fierté portoise à Angers. Le Portois Maël Dijoux, espoir de la natation française a conservé ses titres lors des championnats de France juniors (10 au 14 décembre 2025). Il est triple champion de France junior : 400 m nage libre (NL), 800 m nage libre, 400 m 4 nages et décroche également une médaille de bronze en 200 m nage libre. Nous publions le post de la mairie du Port)

Déjà très en vue sur la scène internationale, Maël Dijoux, 18 ans, a ramené en juillet dernier, le titre de champion d’Europe junior du 4 x 200 m nage libre avec l’équipe de France. Dans les bassins de l’océan Indien, il avait remporté 5 médailles d’or et 2 d’argent lors des Jeux des Îles 2023.

Il a débuté la natation en section loisir à La Réunion avant de s’installer dans l’Hexagone à l’âge de 9 ans. Formé au club de Melun, il s’entraîne depuis le 1er septembre à l’INSEP - l'Institut National du sport, de l'expertise et de la performance - à Paris.

Dans le viseur de Maël Dijoux les Jeux Olympiques. Pour atteindre ses objectifs, il bénéficie d’un accompagnement sur 4 ans dans le cadre du dispositif : "Objectif JO 2028 : Melun soutient ses champions".