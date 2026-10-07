Octobre Rose : une journée de prévention et de sensibilisation au cancer du sein à Saint-Pierre

Dans le cadre d'Octobre Rose, l'association ASETIS et la Ville de Saint-Pierre organisent une grande journée de prévention et de sensibilisation au cancer du sein le samedi 10 octobre 2026, de 9h30 à 17h30, sur la placette de la médiathèque du centre-ville de Saint-Pierre. Cette manifestation gratuite et ouverte à tous vise à informer la population sur l'importance du dépistage, à favoriser les échanges autour du cancer du sein et à soutenir les personnes concernées par la maladie. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Tout au long de la journée, les professionnels et bénéficiaires d'ASETIS accueilleront le public sur un stand de prévention et de sensibilisation. Sur le terrain, l’équipe d’ASETIS, reconnaissables à leurs tee-shirts "Yeux Seins", iront à la rencontre de la population pour parler du cancer du sein sans tabou, sensibiliser au dépistage et favoriser l'accès à l'information.

Les visiteurs pourront également découvrir le buste d'autopalpation, un outil pédagogique permettant d'apprendre les gestes d'autosurveillance mammaire et de mieux comprendre les signes qui doivent conduire à consulter un professionnel de santé.

Des témoignages de femmes concernées par le cancer du sein viendront enrichir cette journée d'échanges et de partage. Une animation musicale assurée par un pianiste contribuera également à faire vivre le centre-ville tout au long de la matinée.

Des hôtesses seront également présentes en déambulation dans le centre-ville afin d’aller à la rencontre de la population et de distribuer le fameux ruban rose de solidarité.

Parce que cette journée se veut également familiale et accessible à tous, la Ville proposera un espace dédié aux enfants avec des animations et ateliers, permettant aux familles de profiter pleinement de l’événement pendant les temps d’information et de sensibilisation.

Le centre-ville se mettra également aux couleurs d’Octobre Rose avec la "Place Rose" et son tunnel de parapluies roses, ainsi que le Mur des mots "Un mot pour elle", invitant chacun à laisser un message de soutien, d’espoir ou d’encouragement aux femmes touchées par la maladie.

À travers cette mobilisation, la Ville souhaite faire vivre Octobre Rose au cœur de Saint-Pierre, au plus près des habitants, des familles et des usagers du centre-ville

L'association Inner Wheel organisera une vente de gâteaux solidaire, tandis qu'Ammonite Esthétique proposera des massages bien-être aux visiteurs. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée à ASETIS pour soutenir ses actions en faveur des personnes touchées par le cancer.

- Rappeler l'importance du dépistage -

Les équipes présentes sur le terrain orienteront les personnes rencontrées vers les dispositifs de dépistage existants et répondront aux questions du public. Cette journée sera également l'occasion de rappeler que, pour les femmes âgées de 50 à 74 ans, la mammographie réalisée dans le cadre du programme national de dépistage organisé est prise en charge à 100 %, sans avance de frais.

- Près de 400 Réunionnaises concernées chaque année -

À La Réunion, près de 400 femmes sont diagnostiquées chaque année d'un cancer du sein. Derrière ce chiffre, il y a des femmes réunionnaises, des mères, des filles, des sœurs, des amies ou encore des collègues qui se battent contre la maladie et qui ont besoin d'être informées, rassurées, écoutées et accompagnées. Tout au long de l'année, ASETIS agit auprès des femmes concernées par le cancer du sein à travers des actions de prévention, d'éducation en santé, d'accompagnement, de bien-être et de lutte contre l'isolement.

- Soutenir les actions d'ASETIS -

L'ensemble des fonds récoltés lors de cette journée permettra à l'association de renforcer ses actions d'écoute, d'éducation en santé, de bien-être et de lien social auprès des femmes concernées et de leurs proches. Chaque don contribue à offrir davantage de soutien aux personnes touchées par la maladie, à chaque étape de leur parcours. Les personnes souhaitant soutenir les actions d'ASETIS peuvent effectuer un don ici.