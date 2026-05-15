Ouverture des permanences du Maire du Tampon dès ce samedi

Le maire du Tampon, Alexis Chaussalet, recevra les administrés à partir du samedi 16 mai 2026 sur rendez-vous, afin d’échanger sur leurs demandes. Nous publions le post de la commune du Tampon ci-dessous (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour adresser votre demande, contactez le secrétariat du Maire :

- Par téléphone : 02 62 57 86 86

- Par e-mail : [email protected]

À savoir :

Afin de garantir un temps d’écoute de qualité pour chaque dossier, le planning peut également subir des décalages. Merci de prévoir une marge d’attente lors de votre venue en mairie.

Face au très grand nombre de sollicitations déjà enregistrées, les délais d’obtention d’un rendez-vous peuvent être allongés.