Trois-Bassins : le département signe un pacte solidarité territorale avec la commune

Ce mercredi 18 février 2025, le Président Cyrille Melchior s’est rendu à Trois-Bassins. Objectif de la visite, faire le bilan de six années de partenariat rendues possibles par les 2 générations de Pacte de Solidarité Territoriale jusqu’en 2023, et tracer les perspectives prometteuses offertes par le Pacte Département et Territoires (PDT) signé pour la période 2024 – 2026.

"Ces investissements ont permis notamment de financer la création de la nouvelle salle polyvalente ; la construction d’une salle de veillée ou encore l’aménagement de l’aire de loisirs de Bois de Nèfles que nous visitons aujourd'hui" se réjouit Daniel Pausé. Le maire et son équipe municipale ont présenté le bilan sur l’utilisation des 7,6 millions € attribués par le Département à Trois-Bassins entre 2018 et 2023.

Entre autres, la réhabilitation des écoles et de l’hôtel de ville, la création d’une épicerie sociale, l’acquisition de matériels pour la restauration scolaire.

Les pactes de solidarité territoriale comprennent un volet social qui a permis au Département de soutenir les dispositifs d’aide au permis de conduire, d’amélioration très légère de l’habitat et de différentes actions en faveur des familles les plus fragiles.

- 3,1 millions d'euros pour transformer Trois-Bassins -

Après la présentation des projets à la mairie et avant la visite des nouveaux équipements, Cyrille Melchior et Daniel Pausé ont signé le nouveau pacte en présence des élus de la commune.

Une enveloppe de 3,1 millions d'euros - dont 188.000€ destinés au volet social - sera ainsi consacrée à la poursuite de la transformation de Trois-Bassins, et à la consolidation des actions de solidarité en faveur des plus vulnérables, pour la période 2024-2026.

La création d’un parking relais - un aménagement destiné à renforcer l'attractivité et le rayonnement du territoire, pour un montant de 800.000 € - figure parmi les projets structurants programmés dans le cadre du pacte.

La convention intègre aussi une enveloppe spécifique attribuée à Trois-Bassins, en sa qualité de commune labellisée "Petite Ville de Demain".

D’un montant de 362 440 €, ce nouveau dispositif associé à l’Opération de Revitalisation de Territoire est un outil qui permet aux collectivités locales de mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social afin de lutter prioritairement contre la dévitalisation des centres villes et centres bourgs.

le Président du Département a constaté que "La Commune de Trois-Bassins fait preuve d’un dynamisme et d’une attractivité grandissante." Tout en rajoutant : "Je salue la volonté du Maire et de son équipe municipale de préserver la ruralité, tout en contribuant au développement économique et touristique de notre île".

Satisfait du dispositif, il s'engage "à la 3ème génération du dispositif dont l’enveloppe globale s’élève à 90 millions €".