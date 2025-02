Paris : le Département a inauguré un bureau partagé

Ce jeudi 27 février 2025, le Département a inauguré un espace de coworking situé au premier étage de son antenne de Paris, au 21 rue du Renard. Le site est composé d’un open space pour travailler, d’un bureau fonctionnel pour les entretiens privés, d’une salle de réunion équipée de matériels audiovisuels et de grands écrans pour les visioconférences ainsi que d’un salon cosy dédié aux rencontres plus informelles. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Conseil départemental)

L’espace est conçu avec des matériaux et des créations d’artisans réunionnais, ajoutant une touche unique à l’environnement. Ce cadre raffiné et authentique est ainsi un symbole de l’excellence et de la solidarité qui caractérise l’île.

En plus de la vice-présidente du Département Camille Clain, et de la conseillère départementale, Eglantine Victorine, plusieurs invités de marque, dont le sénateur Stéphane Fouassin, le journaliste Sébastien Folin ou encore les misses Réunion Marie Payet (2011), Morgane Lebon (2019) et Marine Futol (2024) ainsi que des illustres sportifs comme les handballeurs Maxime Spincer alias "Bud" et Daniel Narcisse, les footballeurs Laurent Robert et Salim Laassami, ont participé à la cérémonie d’inauguration concoctée par Nout Kaz à Paris, l’association en charge de la gestion du site.

Selon Camille Clain, "En plus d’offrir des installations modernes et adaptées, cet espace de travail est un lieu où convivialité et inspiration se mêlent pour favoriser la créativité et le développement des projets.

C’est un projet innovant destiné à soutenir les étudiants, entrepreneurs et professionnels réunionnais présents en métropole. Situé au cœur de la capitale, il vient compléter une série d’initiatives visant à valoriser le savoir-faire local et à renforcer les liens entre La Réunion et l’Hexagone".

En effet, l’espace coworking vient remplir la vocation de l’antenne d’être un espace de proximité, de solidarité, d'écoute, de bienveillance à travers le centre social à disposition des étudiants ou des malades réunionnais hospitalisés et de leurs familles séjournant dans l’Hexagone.

C'est aussi un espace de valorisation du savoir-faire local grâce à la boutique inaugurée en 2024 où sont écoulés des produits péi. Camille Clain a souligné qu’avec l’ouverture de cet espace de coworking, "le Conseil départemental confirme son engagement à soutenir la diaspora réunionnaise dans l’Hexagone, tout en renforçant l’attractivité de La Réunion dans les secteurs économiques et créatifs".