Petite-Île : la Région inaugure les travaux de réhabilitation de l’école des Bougainvilliers

Ce mardi 28 mars à Petite-Île, avait lieu l'inauguration des travaux de réhabilitation de l’école des Bougainvilliers. Et ce, en présence de la déléguée à la lutte contre illettrisme, Lorraine Nativel, représentant la Région Réunion. Nous partageons leur communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Conformément à ses engagements pour l’éducation et la réussite scolaire de nos enfants, la Région Réunion s’est tenue aux côtés de la commune de la Petite-Île pour co-financer ces travaux de rénovation, via l’activation des fonds européens du FEDER.

"Pour nos enfants, de l’école maternelle à l’enseignement supérieur, nous devons être exigeants et ambitieux en leurs proposant des cadres propices à leur épanouissement", a déclaré Lorraine Nativel. " Cette exigence passe inévitablement par une remise des infrastructures et des équipements au premier rang des priorités. C’est aujourd’hui une nouvelle porte qui s’ouvre sur le chemin de l’émancipation des quelques 300 enfants de Petite-Ile qui fréquentent cette école des Bougainvilliers. Lieu d’apprentissage, l’école est aussi et surtout un lieu de vie dans lequel nos marmailles doivent se sentir bien..."