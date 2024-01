Plages : la consommation de chicha interdite à Boucan Canot et Roches Noires

La Ville de Saint-Paul a annoncé, ce vendredi 6 janvier 2024, interdire jusqu’au 31 décembre 2024 la consommation de chicha sur la plage, l’arrière-plage, l’esplanade de Boucan Canot et des Roches Noires ainsi que les grands rassemblements spontanés de personnes dans le cadre de "chicha party" (Photo mairie de Saint-Paul)

La commune explique avoir pris cette décision à la suite "de plaintes d'usagers et de commerçants concernant la multiplication de personnes qui fument le narguilé (ou chicha) dans certains espaces publics fréquentés par des familles accompagnées d'enfants et des personnes en situation de santé fragile".



La ville de Saint-Paul souligne également que "cette consommation s'accompagne de grands rassemblements de personnes, notamment de jeunes, et que ces rassemblements sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique, voire à la dégradation du mobilier urbain destiné à l'usage collectif."



Elle termine en soulignant "que l'utilisation du narguilé génère un danger pour la sécurité publique, notamment en raison des risques de départs de feu provoqués par la présence de charbon nécessaire à la combustion du tabac"

