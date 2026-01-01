Plan communal de sauvegarde : la ville du Port se prépare à toute éventualité

Présence indésirable de drones, risque industriel, déclenchement du Plan communal de sauvegarde (PCS)… Ces situations faisaient partie d’un scénario catastrophe pensé par des experts en management du risque au Port. Objectif : permettre aux équipes municipales de tester réactivité, réflexes, capacité d’adaptation et résilience face à des événements soudains et des menaces pouvant impacter la population. Nous publions la vidéo du Port ci-dessous (Photo : ville du Port)

Mené en présence des partenaires, cet exercice a permis de tester le PCS de la ville du Port.

Il intervient à la fin d'un cycle de révision du dispositif communal de gestion de crise, visant une réponse toujours plus rapide et efficace.