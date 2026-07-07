Pôle d’accueil de l’ASE à Saint-Leu : un nouveau lieu de vie pour renforcer l’accompagnement des enfants les plus vulnérables

Le président du Département, Cyrille Melchior, a inauguré ce mardi 7 juillet 2026, le nouveau Pôle d’accueil de l'ASE implanté à Saint-Leu, aux côtés de nombreux partenaires institutionnels, judiciaires et associatifs engagés dans la protection de l’enfance. Nous publions le communiqué du conseil départemental, ci-dessous (Photos Département 974)

"Bien plus qu’une nouvelle structure dédiée à la protection de l’enfance, ce nouveau Pôle d’accueil traduit notre volonté d’offrir à chaque enfant confié à l’ASE un accompagnement plus adapté et plus humain. Je souhaite que chaque enfant accueilli ici trouve un lieu de vie, des repères, des adultes bienveillants et les conditions nécessaires pour construire son avenir", a commencé Cyrille Melchior.

Étaient notamment présents Bruno Domen, Vice-président du Département ; Sabrina Tionohoué,Conseillère départementale ; Fabienne Atzori, Procureure générale et Cheffe de cour de la Cour d'Appel de Saint-Denis ; Bertrand Pagès, Président du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre ; Karim Juhoor, Maire de Saint-Leu ; ainsi que Jean-Paul Bénard, Président de l’association Fékler, acteur historique de la protection de l’enfance à La Réunion, gestionnaire de l’établissement. Après le dévoilement de la plaque inaugurale, les invités ont visité les différents espaces du site.

Implanté sur un terrain départemental de plus de 5.000 m², le nouvel établissement accueille des enfants confiés à l’ASE, de la naissance à 18 ans, voire 21 ans dans le cadre de la continuité de leur parcours. Il comprend une pouponnière sociale de 10 places et une Maison d’enfants à caractère social (MECS) de 27 places organisée en plusieurs unités de vie permettant notamment l’accueil des fratries, des adolescentes et des adolescents.

Conçu pour offrir un cadre de vie sécurisant et chaleureux, le pôle dispose d’espaces adaptés aux besoins des enfants : salles d’activités, espaces de détente, sanitaires aménagés et chambres lumineuses. L’établissement fonctionne toute l’année grâce à une équipe de 64 professionnels.

Représentant un investissement départemental de plus de 6 millions d’euros, ce nouvel équipement traduit la volonté de la Collectivité de renforcer durablement son offre d’accueil. Cette ouverture répond à la nécessité d’accroître les capacités du territoire, de disposer d’unedeuxième pouponnière dans l’île et de développer une offre adaptée dans l’Ouest.

"Au-delà des moyens que nous mobilisons et des structures que nous créons, nous devons garder à l’esprit que la protection de l’enfance est l’affaire de tous, a rappelé Cyrille Melchior.Institutions, magistrats, associations, professionnels de terrain et familles : chacun a un rôle à jouer pour prévenir les situations de danger, accompagner les enfants et leur permettre de grandir dans la sécurité, la dignité et l’espérance".