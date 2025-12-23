Port : la liberté célébrée dans les quartiers

Ce 20 décembre 2025, les quartiers du Port ont bougé au rythme de la fête de la liberté. Des danses, de la musiques, les Portois ont honoré cette journée commémorative. Ceci est un partage d'une publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

La ville a soutenu une vingtaine d’initiatives citoyennes et de quartier afin de permettre aux Portois de profiter de moments de convivialité et de partage de proximité.

L’occasion aussi de transmettre aux jeunes générations une partie de l’histoire de La Réunion.Pour rendre hommage aux ancêtres et faire de cette journée un moment de fête, les associations se sont mobilisées en présence des élus du Conseil municipal.

Le maloya a résonné grâce aux nombreux artistes qui ont sillonné les quartiers : Tinom Lélé, Onraka, Mimil Maloya, Somans, Mamass B, Lame Lamer, Kozman Ti Dalon, Madiakanou, Ban Makwalé, Kaf La et Sam Maloya.