Pri Honoré Sominn Kréol : Charles-Sébastien Lauret obtient le 1er Pri Honoré 2023

Ce samedi 28 octobre 2023, avait lieu la remise du Pri Honoré 2023. 56 candidats ont concouru à cette 19ème édition. Céline Aho-Nienne remporte le 1er prix dans la catégorie Nouvèl pour "Boutik Lo pèp", et Charles-Sébastien Lauret obtient le 1er Pri Honoré 2023 dans la catégorie Fonnker. Pour l'occasion, le conseiller régional et député, Frédéric Maillot, s’est rendu au MOCA à Saint-Denis, pour participer à la remise du Pri Honoré, en partenariat avec le Conseil de la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région. (Photo d'illustration : sly/imazpress.com)

"Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable de la valorisation de la langue créole. Je tiens d’emblée à féliciter les lauréats, mais aussi tous les participants et les organisateurs de ce concours. Vous contribuez à préserver et à transmettre le patrimoine littéraire réunionnais. Il s’agit donc d’un travail collectif et partenarial pour le développement et la valorisation des compétences en écriture créole. Plus encore, ce concours s’inscrit dans une logique de transmission au plus grand nombre. Quoi de mieux que la maîtrise du créole, à l’oral comme à l’écrit, pour exprimer notre imaginaire, ses contes, ses légendes, ses expressions si particulières. Pour transcrire notre réalité insulaire, notre vécu, notre poésie, notre fonnkèr, notre identité, en un mot, notre âme.

La Région est résolument engagée dans la valorisation du patrimoine et de l’identité réunionnaise. L’identité réunionnaise, dans toute sa diversité et sa richesse, est un atout majeur pour assurer l’épanouissement personnel des Réunionnaises et des Réunionnais, la cohésion sociale et les bases d’un développement réel et durable à La Réunion.

Le créole réunionnais est un marqueur structurant de cette identité riche de multiples composantes. Il est le mode d’expression naturel et spontané de plus de deux tiers des habitants de l’île. C’est la langue maternelle d’une très grande majorité des élèves de La Réunion. Ainsi, cette identité culturelle réunionnaise, élément du patrimoine commun de l’humanité, mérite la place qui lui revient dans le système éducatif à La Réunion", a déclaré Frédéric Maillot.