Prix Indianocéanie : l’appel à écritures prolongé d'un mois, jusqu’au 15 mars

L'appel à écritures du Prix Indianocéanie, initialement prévu jusqu'au 15 février, est prolongé d'un mois. Les candidats ont désormais jusqu'au 15 mars 2025 pour soumettre leur manuscrit et tenter leur chance à cette quatrième édition du prix littéraire régional.

Organisé par la Commission de l’océan Indien (COI), en partenariat avec le Conseil départemental de La Réunion et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Prix Indianocéanie vise à promouvoir les talents littéraires de la région tout en mettant en lumière la diversité culturelle et géographique des îles.

Face à l’intérêt croissant pour cette initiative et aux demandes d’auteurs souhaitant plus de temps pour finaliser leur manuscrit, les organisateurs ont décidé d’accorder un mois supplémentaire aux participants.

- Une opportunité pour les écrivains en herbe -

Depuis le lancement de cette quatrième édition en octobre 2024, plus de 40 candidatures ont déjà été reçues. Cette prolongation offre non seulement la possibilité à de nouveaux auteurs de participer, mais aussi à ceux ayant déjà soumis leur manuscrit de le peaufiner.

"Nous avons reçu déjà plus de 40 candidatures pour cette 4e édition du Prix Indianocéanie. Il y a un vrai enthousiasme pour notre initiative littéraire. Mais des messages nous sont parvenus pour avoir plus de temps. Nous avons donc décidé d’étendre l’appel à écritures pour permettre à plus de candidats de proposer leur manuscrit", explique Juliette Janin, chargée de mission à la COI.

- Un prix reconnu dans la région -

Depuis sa création en 2018, le Prix Indianocéanie s’est imposé comme un rendez-vous majeur pour les auteurs de la région. Les éditions précédentes ont récompensé Jean Pierre Haga Andriamampandry pour Le Jumeau (2018), Davina Ittoo pour Misère (2019) et Sharon Paul pour Le Cantique du Rasta (2021).

Certaines de ces œuvres ont bénéficié d’une édition commerciale, renforçant la visibilité des écrivains primés. En 2022, une édition spéciale "jeunesse" avait également permis de mettre en avant de jeunes talents, avec la nouvelle Mo : le destin de Kariko, écrite par sept collégiennes mauriciennes.

Les intéressés peuvent retrouver toutes les informations et déposer leur candidature sur le site de la COI : Prix Indianocéanie 2024-2025

