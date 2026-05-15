Prix Thérèse Baillif et Célimène : le Département célèbre des parcours de femmes inspirantes

Le Conseil départemental a décerné, ce mercredi 13 mai 2026 les Prix "Thérèse Baillif" et "Célimène". À travers ces distinctions, la collectivité met à l’honneur des femmes réunionnaises engagées, créatives et inspirantes. Le président du Département, Cyrille Melchior, en présence du vice-président Gilles Hubert, de la conseillère départementale Fabiola Lagourde, a remis les trophées aux lauréates, de Thérèse Baillif. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photo : Département)

"Cette année revêt une dimension particulière. Nous célébrons les 80 ans de la départementalisation de La Réunion. Huit décennies de progrès, de conquêtes sociales et de transformation de notre société. Dans cette évolution de notre territoire, les femmes réunionnaises ont joué un rôle essentiel", a rappelé Cyrille Melchior.

C’est Christine Caruel qui s’est vu décerner le Prix Thérèse Baillif qui distingue chaque année une femme engagée au service des citoyens, dans tous les secteurs d’activité.

Christine Caruel a consacré une grande partie de sa vie à la défense des droits des personnes en situation de handicap, un engagement nourri par son expérience personnelle de mère de deux filles autistes.

Engagée depuis 1996 au sein d’Autisme Réunion, elle a notamment contribué à la création du FAM des Cascavelles et s’est fortement investie dans les politiques publiques du handicap, en présidant la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) de 2018 à 2025. Elle a également cofondé Ker An Ler afin de développer l’habitat inclusif. Actrice majeure de l’inclusion à La Réunion, elle a été nommée chevalière de la Légion d’honneur en 2024.

- Le Prix Célimène pour Claire Laizier -

Le Prix Célimène, un concours d’arts visuels destiné aux femmes artistes amateurs éloignées des circuits de diffusion, a permis à 80 participantes d’exprimer leur talent sur le thème de la nature le 8 mars dernier au Jardin de l’Etat.

Elles étaient réparties dans huit ateliers d’aquarelle et de gouache, encadrés par quatre artistes : Chrystelle Gomez, Claire Maillot, Julie Anandin et Julie Bernard.

À l’issue de cette journée, c’est Claire Laizier qui a remporté le Prix Célimène 2026. "Il est primordial de mettre en avant les artistes femmes. Merci au Département de nous donner cette visibilité !"

Le collège de Cambuston a quant à lui remporté le Prix Célimène Junior, concours ouvert aux élèves de 4 ème et de 3 ème afin de les sensibiliser à la cause des femmes.

Prix Célimène 2026 :



• 1 er prix : Claire Laizier (Aquarelle)

• 2 ème prix : Ida Chéru (Aquarelle)

• 3 ème prix : Murielle Pausé (Aquarelle)

• 4 ème prix : Isabelle Turquet (Gouache)