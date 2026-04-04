Projet Prunel à Saint-Denis : des élèves de CM2 visitent un appartement réhabilité

Dans le cadre du projet Prunel, de la ville de Saint-Denis, une classe de CM2 de l’école élémentaire de Champ-Fleuri a participé à une visite organisée par le CAUE. Les élèves ont eu l’opportunité de découvrir l’opération Bouvet, portée par la SHLMR. Au programme : visite d’un appartement réhabilité et comparaison avec un logement non réhabilité. "Une initiative essentielle pour éveiller les plus jeunes aux questions d’urbanisme, d’environnement et de qualité de vie". Nous publions le post de la ville de Saint-Denis : (Photos ville de Saint-Denis)