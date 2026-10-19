Région : la lutte contre la pauvreté au cœur de la Journée mondiale du refus de la misère

À l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, célébrée ce samedi 17 octobre 2026, la Région rappelle l'importance de lutter contre la pauvreté et les inégalités. Sur l'île, 36 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon la collectivité. La présidente de Région, Huguette Bello, réaffirme son engagement en faveur de la solidarité, de l'accès aux droits et de l'égalité des chances. Nous partageons la publication de la Région : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)