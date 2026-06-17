Région : les Journées européennes d'archéologie anime la Cité du volcan

Du 12 au 14 juin, la Cité du Volcan a accueilli les Journées européennes de l'archéologie, un rendez-vous incontournable dédié à la découverte et à la valorisation du patrimoine archéologique. À La Réunion, l’ensemble des acteurs de l’archéologie se sont mobilisés, notamment lors d'ateliers ludiques pour petits et grands, de visites de terrain à la Caverne des Lataniers et à la Caverne de Cotte, de conférences d’experts et de projections de films. Nous publions le post de la Région, ci-dessous : (Photos Région Réunion)