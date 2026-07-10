Région : pose de la première pierre du futur centre artisanal du bois

Ce jeudi 9 juillet 2026, le conseiller régional Fabrice Hoarau, a participé à la pose de la première pierre du futur centre artisanal du bois (CAB) à la Rivière Saint-Louis. À travers l’aménagement de l’ancien site, ce futur équipement a pour ambition de devenir un lieu dédié au développement des activités artisanales et à la valorisation des savoir-faire de la filière bois. La Région accompagne ce projet en mobilisant les fonds européens du Feder, dont elle est autorité de gestion, à hauteur de plus de 3 millions d'euros. Nous publions le post du conseil régional, ci-dessous : (Photo Région Réunion)