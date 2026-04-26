Région Réunion : le ministre de l’enseignement supérieur accueilli au Cirad

Le ministre de l’enseignement supérieur, la recherche et l’espace Philippe Baptiste a été accueilli sur le site du Centre de coopération internationale en recherche agronomique (Cirad), à la station de Bassin-Plat à Saint-Pierre. "Acteur majeur de la recherche agronomique, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique (CIRAD) œuvre pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes en matière agricole. Pour la Région, le CIRAD est fondamental pour atteindre la souveraineté alimentaire du territoire", note la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)