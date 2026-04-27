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Renforcer les études de santé, un enjeu pour la Région Réunion

  • Publié le 27 avril 2026 à 05:52
  • Actualisé le 27 avril 2026 à 12:22
Renforcer les études de santé, un enjeu pour la Région Réunion
Renforcer les études de santé, un enjeu pour la Région Réunion
Renforcer les études de santé, un enjeu pour la Région Réunion

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, la Recherche et l'Espace Philippe Baptiste a visité le site de l'UFR de Santé de l'Université de La Réunion à Saint-Pierre. "Cette visite a permis de mettre en lumière le renforcement des études de santé sur le territoire, avec des avancées concrètes pour les étudiants réunionnais tels que l'ouverture d'une nouvelle filière et l'augmentation de la capacité d'accueil. Elle a également permis un temps d’échange direct avec les étudiant.e.s en médecine, afin d’écouter leurs attentes et leurs difficultés", écrit la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)

Région Réunion, Ufr santé de l'Université de La Réunion

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