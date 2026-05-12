Saint-Paul : finales de l'Open International des Brisants 2026

Ce dimanche 10 mai 2026, la plage des brisants à Saint-Paul a accueilli la finale de l'édition 2026 de l'Open international des brisants. Un évènement de beach tennis qui réunit des athlètes du monde. L'engagement de la Région "en faveur du sport se traduit par l’accompagnement des championnats de France jeunes ainsi que par le soutien à la formation et au perfectionnement des athlètes", écrit la Région. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Chez les femmes, les Brésiliennes Sophia Chow et Vitoria Marchezini se sont imposées au terme d’une finale de haut niveau.

Chez les hommes, l’Espagnol Antomi Ramos et l’Italien Niccolò Gasparri ont largement dominé la compétition et remportent le titre.

Au total, plus de 78 joueurs.ses étrangers représentant 23 nationalités ont participé à cette édition. L’événement a également mobilisé 210 bénévoles, contre 180 l’an dernier, témoignant de l’engouement croissant autour de cette compétition internationale.

La Région soutient cette manifestation en tant que partenaire, en accompagnant son organisation et en participant au rayonnement sportif et touristique du territoire. Plus largement, son engagement en faveur du sport se traduit par l’accompagnement des championnats de France jeunes ainsi que par le soutien à la formation et au perfectionnement des athlètes.