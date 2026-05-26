Accélérateur à projets : La Région Réunion et l’Ademe soutiennent les projets innovants du territoire

La Région Réunion et l’Ademe lancent un accélérateur à projets dédié à l’économie circulaire, afin de soutenir les initiatives innovantes du territoire. Entreprises, groupements et structures de l’économie sociale et solidaire, sont invités à proposer des projets favorisant le réemploi, la valorisation des déchets et le développement de filières durables à La Réunion. Nous publions le communiqué de la Région Réunion ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Accélérateur à projets Économie circulaire 2026

La Région Réunion et l’Ademe lancent un accélérateur à projets dédié à l’économie circulaire afin d’accompagner les acteurs économiques réunionnais dans le développement de solutions innovantes au service de la transition écologique et de l’emploi local.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du Plan régional d’actions en faveur de l’économie circulaire (PRAEC) et vise à soutenir des projets structurants permettant de réduire les déchets, favoriser le réemploi des matériaux et développer de nouvelles filières durables sur le territoire.

- Les thématiques soutenues -

Économie de la fonctionnalité et de la coopération ;

Réemploi, réutilisation et réparation ;

Réemploi dans le BTP ;

Réemploi des emballages ;

Déchetteries professionnelles ;

Valorisation matière.

- Qui peut candidater ? -

L’accélérateur à projets s’adresse principalement aux entreprises, groupements d’entreprises, groupements d’intérêt économique (GIE) ainsi qu’aux structures de l’économie sociale et solidaire.

Les projets retenus pourront bénéficier d’un accompagnement pour le montage, le financement et le déploiement de leurs actions.

Date limite de dépôt des candidatures : 8 juin 2026 à 12h00

Consultez le règlement et déposez votre dossier ici.