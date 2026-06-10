La Région Réunion a rappelé l'exigence de protéger les plus vulnérables et d'écouter la parole des enfants

Ce lundi 8 juin 2026, la présidente de Région Huguette Bello, a participé au rassemblement organisé en hommage à la jeune Lyhanna sur le parvis des droits de l'homme à Champs-Fleuri. Aux côtés des associations et des Réunionnais mobilisés dans un même élan de solidarité, elle a rappelé l'exigence de protéger les plus vulnérables et d'écouter la parole des enfants. Nous publions le communiqué de la Région Réunion ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

À La Réunion, plus de 6 000 enfants sont concernés par des informations préoccupantes ou des situations de danger. Avec ses partenaires, la Région Réunion poursuit son engagement en faveur de la prévention, de la sensibilisation et de l’accompagnement des victimes.

Elle soutient des initiatives permettant d’améliorer l’écoute, l’orientation et la prise en charge des personnes confrontées aux violences, notamment à travers la dynamique portée par la Maison des Femmes, de la Mère et de l’Enfant.

Huguette Bello, présidente de Région :

« Le combat que nous menons ici est celui d’une véritable loi-cadre pour la défense des femmes, des enfants et des droits de l’enfance. Parce que les enfants préparent l’avenir d’un pays, nous ne pouvons laisser toutes ces violences s’installer ni rester impunies. Nous militons pour que le droit de prescription ne soit plus un obstacle à la parole et à la justice. Car, d’une manière ou d’une autre, chacun est traversé par ces violences, directement ou indirectement. Tout cela est révoltant. Il faut que notre société change, que la France fasse davantage, comme cela existe en Espagne avec des tribunaux spécialisés. Aujourd’hui, ce sont les moyens qui manquent en France, des moyens qui ne sont pas suffisamment déployés pour protéger nos enfants. C’est pourquoi nous devons toutes et tous nous mobiliser sur ce sujet. »