La Région Réunion a organisé un comité d'orientation stratégique

Ce mardi 23 juin, la Présidente de Région, Huguette Bello, a réuni les élus régionaux à l’occasion d’un Comité d'orientation stratégique (Costra) dans le cadre de la révision du Shéma d'aménagement régional (Sar). "À travers cette révision, la Région poursuit son ambition de construire un territoire plus résilient, plus durable et mieux préparé aux défis environnementaux, climatiques et sanitaires des prochaines décennies", écrit la Région. (Photos : Région Réunion)

Document stratégique de référence, le Sar définit les grandes orientations d'aménagement et de développement du territoire à l'horizon 2050. Il vise à organiser de manière cohérente le développement de l’île en matière d’habitat, de mobilités, d’activités économiques et d’équipements structurants, tout en intégrant les enjeux liés à la préservation de l’environnement, à la transition écologique et à l’adaptation au changement climatique.

Cette séance de travail a permis de présenter aux membres du Costra le diagnostic territorial ainsi que les orientations retenues pour le futur Sar. Les échanges ont notamment porté sur le chapitre consacré à la stratégie territoriale d’adaptation aux dérèglements climatiques et à l’amélioration de la qualité de l’air.