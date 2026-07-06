Région Réunion : inauguration de la déchèterie des Camélias

Ce vendredi 3 juillet 2026, le conseiller régional Jean-Pierre Chabriat représentait la Région Réunion à l'inauguration de la nouvelle déchèterie des Camélias, à Saint-Denis. Financé à 80% par la Région Réunion, soit 980.000 euros, grâce à la mobilisation des fonds européens Feder, ce nouvel équipement va permettre aux habitants de déposer directement leurs déchets dans des filières de tri adaptées (Photos : Région Réunion)
En favorisant le recyclage, la valorisation et le réemploi, il contribuera notamment à réduire les volumes de déchets collectés en porte-à-porte.
L’objectif est d'atteindre une autosuffisance en matière de solutions de traitement des déchets, autour de trois priorités : produire plus sobrement, allonger la durée de vie des produits, développer le réemploi et la valorisation des matières.