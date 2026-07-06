Région Réunion : inauguration de la déchèterie des Camélias

Ce vendredi 3 juillet 2026, le conseiller régional Jean-Pierre Chabriat représentait la Région Réunion à l'inauguration de la nouvelle déchèterie des Camélias, à Saint-Denis. Financé à 80% par la Région Réunion, soit 980.000 euros, grâce à la mobilisation des fonds européens Feder, ce nouvel équipement va permettre aux habitants de déposer directement leurs déchets dans des filières de tri adaptées (Photos : Région Réunion)

En favorisant le recyclage, la valorisation et le réemploi, il contribuera notamment à réduire les volumes de déchets collectés en porte-à-porte.

L’objectif est d'atteindre une autosuffisance en matière de solutions de traitement des déchets, autour de trois priorités : produire plus sobrement, allonger la durée de vie des produits, développer le réemploi et la valorisation des matières.