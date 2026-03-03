Région Réunion : célébrations du nouvel an lunaire 2026

Ce jeudi 26 février 2026, ont été célébrées les festivités du Nouvel An Lunaire sous le signe du Cheval de Feu sur le site régional du Moca à Montgaillard (Saint-Denis). La conseillère régionale, Régine Chane-Hong, était présente pour l’occasion aux côtés du Consul Général de la République Populaire de Chine, Xiaolei Chen. Nous partageons la publication de la Région Réunion (Photo : Région Réunion)

Dans la culture chinoise, le Cheval incarne la force en mouvement, l’élan vital, la persévérance et l’indépendance. Il est celui qui avance, franchit les distances et ouvre de nouveaux chemins. Le Feu, quant à lui, symbolise la chaleur, l’enthousiasme, l’audace et la transformation. Réunis, ces deux éléments dessinent une année placée sous le signe de l’énergie et de la détermination, invitant chacun à oser, entreprendre et porter haut nos ambitions collectives.

- Des coopérations qui renforce l'innovation, la formation, la culture et la transition écologique -

Sous l’impulsion de la Présidente Huguette BELLO, la collectivité poursuit le développement de partenariats multiples et complémentaires, au sein desquels la Chine occupe naturellement une place majeure. Ces coopérations offrent de véritables perspectives pour renforcer l'innovation, la formation, la culture et la transition écologique au bénéfice du territoire et de l’ensemble de ses habitants.

"À travers cette célébration, c’est bien davantage qu’un passage d’année que nous marquons : c’est la célébration d’une histoire, d’une culture et d’un héritage profondément ancrés dans notre île. Nous saluons également la grandeur de la Chine, civilisation millénaire, dont l’influence s’étend depuis des siècles sur le monde, par sa culture, ses sciences, ses arts, ses traditions et sa philosophie, fondée sur l’harmonie et l’équilibre", déclare Régine Chane-Hong, conseillère régionale.