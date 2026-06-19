Région Réunion : commémoration de l'appel du 18 juin 1940

Ce jeudi 18 juin 2026 à Saint-Denis, Céline Sitouze, vice-Présidente de la Région et Maire de la ville de Sainte-Marie, a représenté la collectivité à l’occasion de la cérémonie commémorant l’Appel du 18 juin 1940. Nous publions le post de la Région (Photo : Région Réunion)

Lors de son message lancé depuis Londres, le général Charles de Gaulle appelait les Français à poursuivre le combat face à l’occupation et à ne jamais renoncer à l’idéal de liberté. Cet acte fondateur demeure l’un des symboles forts de la Résistance française et de l’engagement au service de la Nation.

La Réunion a également pris part à cet élan de résistance : près de 3 500 Réunionnais ont participé à l’effort de guerre en tant qu’appelés, volontaires ou soldats déjà engagés. Certains ont combattu dès la campagne de France, d’autres ont rejoint les Forces Françaises Libres (FFL) ou la Résistance.

Chaque année, cette journée est l'occasion de rendre hommage aux résistants, de célébrer les valeurs de courage et de détermination, et de rappeler l'importance de la liberté. À travers sa participation à cette cérémonie, la Région Réunion réaffirme son engagement en faveur du devoir de mémoire.

Préserver et transmettre notre histoire est une responsabilité collective, essentielle pour comprendre le passé, éclairer le présent et préparer l’avenir.