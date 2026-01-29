Région Réunion : commémoration du 81ème anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau

Ce mardi 27 janvier s'est tenue une cérémonie de recueillement en la mémoire des victimes du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Organisé par la ville de Saint-Paul, cet événement s'est tenu en présence de la conseillère régionale Laëtitia Lebreton au Jardin de la Liberté. Nous partageons la publication de la Région Réunion. (Photo : ville de Saint-Paul)

Le 27 janvier 2026 marque une date clé de l’Histoire : celle de l’entrée des soldats de l’Armée rouge dans le camp d’Auschwitz, situé en Pologne. 81 ans après, ce lieu est devenu l’emblème de la barbarie nazie et de l’industrialisation de la mort. Plus d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants y ont péri dans des conditions d’une inhumanité absolue.

Se souvenir, c’est faire le choix de la conscience et de la transmission. Cette commémoration rappelle l’importance de préserver la mémoire des victimes et d’affirmer, encore et toujours, un refus absolu de l’oubli.