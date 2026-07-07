Région Réunion : fermeture du Cap Lahoussaye pour travaux

Actualisé le 7 juillet 2026 à 10:01

Publié le 7 juillet 2026 à 09:44

Pour permettre des travaux de réparation d'ouvrage, le Cap Lahoussaye sera fermé à la circulation entre le Cimetière Marin et Boucan Canot. Les fermetures auront lieu en continu (jour et nuit) durant les vacances (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les fermetures auront lieu en continu (jour et nuit) aux dates suivantes :

- du lundi 20 juillet à 5 heures au jeudi 23 juillet à 19 heures

- du lundi 27 juillet à 6 heures au jeudi 30 juillet à 19 heures

- du lundi 3 août à 6 heures au jeudi 6 août à 19 heures

- du lundi 10 août à 6 heures au jeudi 13 août à 19 heures.

Déviation par la RN1 et la RD10 Route du Théâtre.