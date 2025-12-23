Région Réunion : inauguration de la nouvelle gare routière de la Plaine des Cafres

La Région Réunion a participé à l'inauguration de la nouvelle gare routière de la Plaine des Cafres ce lundi 22 décembre 2025. Un nouvel équipement moderne au service de la mobilité douce, durable et de l'accessibilité du territoire. Nous partageons une publication de la Région Réunion (Photo : Région Réunion)

Une gare conçue pour la mobilité et le confort :

- 13 lignes

- plus de 90 passages quotidiens

- Une dizaine de quais, aménagements piétons et espaces de confort

- Piste cyclable, équipements vélos, dépose-minute & parkings PMR

- Bâtiment d’accueil complet : guichets, salle d’attente, vidéo protection, 7 sanitaires dont 2 PMR

Sous l’impulsion de la Présidente Huguette Bello, la Région Réunion, cheffe de file de l’intermodalité, accompagne ce projet avec le soutien du FEDER, dont elle est autorité de gestion, pour un montant de 1,1 millions d'euros, soit 80 % du coût total des travaux. Elle réaffirme ainsi son ambition : développer des mobilités plus fluides, plus sûres et plus respectueuses de l’environnement, tout en renforçant le rééquilibrage territorial au service des habitants.

Fabrice Hoarau, conseiller régional délégué aux mobilités durables : "Il s’agit d’un projet majeur qui marque un tournant dans la manière dont nous concevons la mobilité sur notre territoire. Grâce à cette nouvelle infrastructure, les habitants disposeront d'une gare moderne, fonctionnelle et durable. Ce nouveau pôle d’échanges va ainsi renforcer la connectivité de notre territoire, en facilitant grandement les correspondances d’une ligne à l’autre… Ainsi, au-delà de l’aspect pratique et fonctionnel, cette gare routière répond à des enjeux écologiques de plus en plus cruciaux."