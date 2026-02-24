Région Réunion : journée portes ouvertes au Lycée agricole de Saint-Joseph

Le lycée agricole de Saint-Joseph a ouvert ses portes ce samedi 21 février 2026 aux visiteurs venus découvrir ses diverses formations, ses infrastructures et ses projets pédagogiques tournés vers l'agriculture. Le conseiller régional délégué à l'Agriculture, Jean-Bernard Mararchia était présent pour l'occasion. Aux côtés de l’établissement, la Région Réunion réaffirme son engagement en faveur du développement agricole du territoire, en soutenant la formation des jeunes, la modernisation des équipements et la transmission des savoir-faire. Nous partageons la publication de la Région Réunion. (Photo : Région)