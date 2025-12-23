Région Réunion : konsèr Fèt Kaf à Saint-Benoît

Ce dimance 21 décembre 2025, pour la comémoration de l'abolition de l'esclavage, la salle Gramoune Lélé à Saint-Benoît, a vibré au rythme des voix du groupe Bokamoso Cultural Group et Urbain Philéas. Nous partageons une publication de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)

À travers l’ensemble des festivités la Région Réunion réaffirme son engagement en faveur de la transmission et de la valorisation de notre culture,héritée d’une histoire marquée par la lutte, la résilience et la quête de liberté.

Patricia Profil, conseillère régionale déléguée à la Coopération régionale en matière sportive et culturelle a déclaré. "La Région Réunion est fière d’ouvrir les portes de la salle Gramoune Lélé pour un moment de partage, de mémoire et de musique. Faire rayonner l’identité kaf, c’est avant tout accomplir un acte de justice mémorielle. Cette culture n’est plus une ombre portée sur l’île, mais un phare qui éclaire et renforce la cohésion sociale".

"En rayonnant, elle rappelle à chaque Réunionnaise et à chaque Réunionnais que notre harmonie n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un long processus de transformation, où la douleur s’est peu à peu muée en beauté. Faire rayonner l’identité kaf, c’est illuminer les chemins de la liberté et d’une paix durable. À travers cet événement, la Région Réunion s’engage à faire vivre et transmettre notre patrimoine immatériel. En soutenant des structures comme le Bisik et en favorisant les échanges internationaux, elle permet à notre culture de rester vivante, dynamique et rayonnante, pour les générations futures", ajoute l'élue régionale.