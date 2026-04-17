Région Réunion : pose de la première pierre du Bâtiment Femme Parent Enfant au CHU Nord

La Présidente de Région, Huguette Bello, était présente au CHU Nord ce jeudi 16 avril 2026 pour la pose de la première pierre du Bâtiment Femme Parent Enfant (BFPE). Ce nouveau bâtiment, réparti sur 9 niveaux, remplacera l’actuel Pôle Femme Mère Enfant arrivé à ses limites tant dans son organisation que dans ses infrastructures. En réunissant en un même lieu l’ensemble des activités médicales, chirurgicales et de soins. Objectifs : mieux soigner les femmes, les enfants et mieux accompagner leur famille. Nous publions, ci-dessous, la publication de la Région Réunion à ce sujet. (Photo : Région Réunion)