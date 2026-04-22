Région Réunion : signature la convention avec le Fonds pour l'Insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Ce mardi 21 avril 2026, la convention avec le Fonds pour l'Insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a été signé à la Région Réunion, en présence de la vice-présidente Lorraine Nativel et de la Présidente du Comité national du FIPHFP, Françoise Descamps-Crosnier. (Photos : Région Réunion)

"Cette signature traduit la volonté de la collectivité à poursuivre et amplifier une politique publique ambitieuse en faveur de l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Au-delà des obligations réglementaires, la Région fait le choix d’une démarche volontariste : construire un environnement de travail attentif aux parcours et aux compétences de chacun ", note la Région Réunion.