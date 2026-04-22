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Région Réunion : signature la convention avec le Fonds pour l'Insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

  • Publié le 22 avril 2026 à 14:44
  • Actualisé le 22 avril 2026 à 16:01
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Ce mardi 21 avril 2026, la convention avec le Fonds pour l'Insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a été signé à la Région Réunion, en présence de la vice-présidente Lorraine Nativel et de la Présidente du Comité national du FIPHFP, Françoise Descamps-Crosnier. (Photos : Région Réunion)

"Cette signature traduit la volonté de la collectivité à poursuivre et amplifier une politique publique ambitieuse en faveur de l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Au-delà des obligations réglementaires, la Région fait le choix d’une démarche volontariste : construire un environnement de travail attentif aux parcours et aux compétences de chacun ", note la Région Réunion.

Région Réunion, Fonds pour l'Insertion des Personnes handicapées dans la Fonction Publique

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