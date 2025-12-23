Région réunion : visite de la ministre Aurore Bergé au musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien

Ce samedi 20 décembre 2025, dans le cadre de la Fèt Kaf, Aurore Bergé, le ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a été reçue par le conseiller régional Fabrice Hoarau au musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien (MADOI). Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Région Réunion)

Bâti sur le site de Maison Rouge, le MADOI témoigne de l’histoire douloureuse de l’esclavage à La Réunion. Ancienne habitation caféière, le bâtiment, classé monument historique, raconte les conditions inhumaines dans lesquelles des milliers d’hommes et de femmes, arrachés à leur terre, ont été exploités pour servir un système d’enrichissement colonial.

Fabrice Hoarau, conseiller régional : "Recevoir la Ministre sur le site de Maison Rouge, le 20 décembre, c’est un moment solennel. La Fet Kaf, c’est un jour pour se souvenir de notre passé, de notre patrimoine, mais aussi un jour pour regarder vers l’avenir, et faire en sorte que jamais plus l’injustice ne triomphe."