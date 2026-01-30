Région Réunion : vœux de la présidente de Région au CHU

Hugette Bello, présidente de Région, était présente au Centre hospitalier universitaire sud ce vendredi 23 janvier 2026 à l'occasion de la présentation des vœux 2026 et de la traditionnelle cérémonie de remise des médailles. Cette année, 38 récipiendaires ont été honorés pour leurs années d’engagement et de dévouement au service de la population réunionnaise. Nous partageons la publication de la Région Réunion (Photo : Région Réunion)

Acteur majeur de la santé publique dans le Sud, le CHU Sud joue un rôle essentiel dans l’accessibilité aux soins.

Grâce à l’élargissement continu de son offre de santé, il répond aux enjeux démographiques de La Réunion tout en garantissant un service public hospitalier performant et de qualité.