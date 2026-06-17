La Région participe à la présentation de "La Fournaise"

Ce mardi 15 juin 2026, s’est tenue la conférence de presse consacrée à la présentation de la création théâtrale "La Fournaise". Un spectacle créé par la metteuse en scène réunionnaise Lolita Tergémina, à l’initiative de Clément Hervieu-Léger, administrateur général de la Comédie-Française. S’appuyant sur le travail d’écriture de l’autrice mauricienne Ananda Devi elle proposera une relecture contemporaine d'Othello de Shakespeare. Pour la Région Réunion, le spectacle vivant est un pilier essentiel du développement culturel et de l'attractivité du territoire. "À travers son soutien aux artistes, aux compagnies et aux lieux de création, la collectivité accompagne l’émergence de projets ambitieux et favorise le rayonnement des talents réunionnais, à l’échelle nationale et internationale", écrit la collectivité sur ses réseaux sociaux. Nous publions le post de la Réunion : (Photo Région Réunion)