Région : Un appel à projet lancé pour les aides à la formation individuelle arts et culture

La Région Réunion accompagne les jeunes Réunionnais dans leurs projets de formation aux métiers des arts et de la culture grâce à plusieurs dispositifs d’aide pour l’année 2026. Les candidatures sont à déposer, du lundi 15 juin au vendredi 10 juillet 2026 (cachet de la poste faisant foi). Nous publions le communiqué du conseil régional, ci-dessous : (Photo d'illustration Nicolas Villeuneuve)

La Région Réunion soutient les projets de formation professionnelle des jeunes Réunionnais désirant se former aux métiers des arts et de la culture. Objectifs de l’aide régionale : accompagner les projets de formation relevant des métiers des arts et de la culture au niveau national et international. Trois dispositifs existent :

• Un dispositif "Formation professionnelle"

• Un dispositif "Préparation au Diplôme d’État (DE) / Certificat d’Aptitude (CA)"

• Un dispositif "Parcours artistique d’excellence"

- Retrait du dossier -

Pour la session 2026, le dossier de demande d’aide peut être retiré auprès des services de la Région :

Hôtel de Région Pierre Lagourgue

Direction du Développement Culturel et Sportif (DDCS)

Avenue René Cassin – Moufia

97490 Sainte-Clotilde

Tél. : 02 62 92 22 90 – 02 62 92 22 72

Ou téléchargé sur le site dédié.

- Transmission du dossier -

Le dossier complet doit être envoyé : par mail (de préférence) à l’adresse suivante : [email protected] (avec copie à [email protected]) Dossier en format pdf – 10 Mo maximum. Ou par voie postale à l’adresse suivante :

Hôtel de Région Pierre Lagourgue,

Direction du Développement Culturel et Sportif

Avenue René Cassin - Moufia - BP 67190

97 801 Saint Denis cedex 9

Pour tout renseignement, contactez la Direction du Développement Culturel et Sportif au 0262 92 22 90 ou 0262 92 22 72