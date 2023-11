Ce lundi 27 novembre 2023, le président du Territoire de l’Ouest, Emmanuel Séraphin, a accueilli la présidente d’Interco’Outre-Mer, Lyliane Salomé Piquion, élue à la communauté d’agglomération Cap excellence à Pointe-à-Pitre, accompagnée de Maurice Gironcel, l’ancien président d’Interco’Outre-mer. Cette rencontre a ouvert la voie à des discussions cruciales sur les enjeux majeurs de La Réunion, et a permis d’explorer des opportunités pour faire progresser ces questions tout au long du mandat de la présidente d’Interco Outre-mer. Nous diffusons ci-dessous le communiqué (Photo : Territoire de l'Ouest)

Les enjeux des ports de plaisance tout comme ceux de la pêche traditionnelle ont également été au cœur des discussions, avec en filigrane les questions du développement touristique et de la protection de l’environnement.

Le domaine de la coopération décentralisée a également été abordé, mettant en avant les actions à entreprendre pour renforcer les liens entre les territoires d’Outre-mer.

Enfin, le dossier délicat de la zéro artificialisation nette en outre-mer a été soulevé, illustrant les défis complexes auxquels La Réunion est confrontée en matière de préservation de son environnement.

Cette rencontre entre Emmanuel Séraphin et Lyliane Salomé Piquion marque sans conteste, le début d’une collaboration prometteuse entre le Territoire de l’Ouest et Interco’Outre-Mer. Les deux dirigeants ont exprimé leur engagement à travailler ensemble pour faire avancer ces questions cruciales et à renforcer les liens entre les territoires d’outre-mer dans un esprit de coopération et de solidarité.