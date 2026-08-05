Rencontres intergénérationnelles dans le cadre des accueils de loisirs sans hébergement à Saint-Paul

Dans le cadre des Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), les générations se sont réunies le temps d'une journée placée sous le thème du "Dan Tan Lontan", à Saint-Paul. Un objectif commun était à l'honneur : favoriser le vivre-ensemble, transmettre les savoirs et partager des moments riches en découvertes."Nos gramouns et nos marmays ont dansé ensemble, se sont initiés au maloya, ont (re)découvert des jeux, des objets et des traditions lontan comme la balade en charrette bœuf, avant de partager une dégustation de jus de canne et de boissons traditionnelles." écrit la Ville. (Photos : ville de Saint-Paul)