Le Parlement Régional des Jeunes de l’Indianocéanie (PRJIO) offre l’opportunité de représenter la jeunesse de l’océan Indien pour les jeunes âgés entre 18 et 25 ans et de contribuer aux décisions qui façonneront l’avenir. Les candidatures sont ouvertes et ce, jusqu'au 28 février 2025. Six jeunes seront sélectionnés pour l'ensemble des pays de la Commission océan indien (COI). Nous publions le post ci-dessous (Photo d'illustration).

Postule ici.