S'port d'Abord vous donne rendez-vous, à partir de 10 heures, sur les zones du Port et de l'estuaire de la rivière d'Abord, pour un événement sportif, festif et convivial qui s'adresse à toute la famille. Au programme de nombreuses activités sportives et éducatives mettant en lumière la mer, le nautisme et notre environnement. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous. (Photo d'illustration ville de Saint-Pierre)