Les letchis en fête à Saint-Benoît

En partenariat avec l'association Bras-Canot, la ville de Saint-Benoît organise sa première fête des letchis. Ce samedi 9 décembre 2023 à partir de 13h et tout au long de la journée se dérouleront des animations en l’honneur du fruit star des fêtes de fin d'année. Nous vous partageons le communiqué de la commune ci-dessous. (Photo Letchis photo RB imazpress)

La Ville de Saint-Benoît organise sa première fête des letchis ce samedi 09 décembre, en partenariat avec l’Association de Bras-Canot. Je vous prie de bien vouloir retrouver ci-dessous le communiqué pour diffusion. Le samedi 09 décembre, l'Association de Bras-Canot en partenariat avec Ville de Saint-Benoit organise sa 1ère Fête des Letchis.

Tout le monde le sait, Bras-Canot a pour réputation d’offrir les plus beaux et bons letchis de l’île. Pour célébrer l'arrivée tant attendue de ce fruit de saison, les producteurs de Saint-Benoît vont se réunir sur le plateau vert de Bras-Canot le temps d’un marché !Même si la saison s’annonce moins bonne que d’habitude, l’Association de Bras-Canot promet des étals bien achalandés et des prix attractifs.De 13h à 22h, des animations sont également prévues toute la journée pour amuser petits et grands :

-13h00 : Ouverture de la Fête des letchis

-À partir de 13h00 : animations, structure gonflable, jeux divers

-14h30 : Concours des mets sucrés à base de letchis (gâteaux, tartes, etc.) / Inscriptions au 0692192455.

-16h00 : Concours Mini-Miss (6-14 ans) et Miss letchis 2023 (15 ans et +) / Inscriptions au 0692192455.

-18h30 : Jeunes talents de l'Est

-20h00 : Hervé Himbert, Olivier brique, Sista Flo, Benjam, Clara.

Vien à zot nombreux pou la fèt letchis Bras-Canot !!