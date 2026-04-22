Saint-Benoît : une "Journée du Terroir" et des savoir-faire agricoles locaux

Dans le cadre de ses Journées portes ouvertes, FORMA’TERRA organise une "Journée du Terroir", un événement dédié à la valorisation des acteurs du monde agricole et des richesses du territoire réunionnais le jeudi 23 avril 2026 de 08 heures à 16 heures au Centre de formation professionnelle et de promotions agricoles à Saint-Benoît. Cette journée vise à promouvoir les savoir-faire locaux, encourager les échanges entre professionnels, apprenants et grand public, et sensibiliser aux enjeux de l’agriculture sur le territoire. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations :

• Marché des producteurs

• Exposition de matériels agricoles

• Visites guidées des installations et ateliers pédagogiques

• Rencontres et échanges avec nos équipes, stagiaires et partenaires

• Cérémonie officielle de remise des diplômes du CFPPA FORMA’TERRA (sur invitation)

Professionnels, futurs agriculteurs, partenaires institutionnels, écoles, familles ou simples curieux : cet événement s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir les dynamiques agricoles locales et échanger avec les acteurs du territoire.

Par cette initiative, FORMA’TERRA réaffirme son engagement en faveur de la formation, de la transmission des savoirs et du développement d’une agriculture durable à La Réunion.

Plus d’informations sur le site internet.

www.imazpress.com/[email protected]