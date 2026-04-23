À la une de ce jeudi : Didier Robert jugé, carburants, TiKatsou, aides sur le carburant, Journée du Terroir et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 23 avril 2026 : - Cour d'appel : Didier Robert de nouveau jugé dans l'affaire des indemnités de logement payées par la Région - Prix des carburants : les pétroliers toujours silencieux, à bout de patience, les entreprises prêtes à se mobiliser - TiKatsou : la monnaie locale réunionnaise officiellement lancée - Carburants : les aides coûteront 180 millions d'euros en mai, estime le gouvernement - Saint-Benoît : une "Journée du Terroir" et des savoir-faire agricoles locaux - La pa Météo France i di, sé zot i di - (Photo www.imazpress.com)

Le procès en appel de l’affaire des indemnités de logement impliquant Didier Robert s’ouvre ce jeudi 23 avril 2026 devant la cour d’appel de Saint-Denis. Poursuivi pour des faits supposés de concussion et de prise illégale d’intérêts lorsqu’il était président de Région, Didier Robert a été jugé et condamné en novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à huit mois de prison avec sursis, 100.000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité. L’ancien élu a fait appel.

Après deux jours de réunions et de rencontres autour des prix des carburants, aucune annonce, aucune réponse, aucun geste. Les pétroliers restent muets. En face, la pression monte et ce lundi 27 avril 2026 pourrait bien marquer le retour de la mobilisation des entreprises

Ce mercredi 22 avril 2026, La Réunion a franchi une étape symbolique avec la mise en circulation de sa première monnaie locale. Le TiKatsou, porté par l’association Nout Moné, entend dynamiser l’économie péi et encourager les circuits courts.

Le coût des nouvelles aides sur le carburant et du prolongement de certaines mesures de soutien coûtera 180 millions d'euros en mai, après 150 millions d'euros en avril, a indiqué mercredi le ministre des Comptes publics, David Amiel.

Dans le cadre de ses Journées portes ouvertes, FORMA’TERRA organise une "Journée du Terroir", un événement dédié à la valorisation des acteurs du monde agricole et des richesses du territoire réunionnais le jeudi 23 avril 2026 de 08 heures à 16 heures au Centre de formation professionnelle et de promotions agricoles à Saint-Benoît. Cette journée vise à promouvoir les savoir-faire locaux, encourager les échanges entre professionnels, apprenants et grand public, et sensibiliser aux enjeux de l’agriculture sur le territoire.

Ce jeudi 23 avril 2026, Matante Rosina nous annonce un ciel bien partagé sur l'île. Du côté de l'ouest et du sud, les éclaircies sont là dès le lever du jour, le soleil montre sa tête sans trop se faire prier. Dans l'est, les nuages sont bien présents, et quelques averses sont à prévoir sur la façade au vent. L'après-midi, le temps change de visage. Même l'ouest, qui avait bien profité du soleil ce matin, commence à voir les nuages s'inviter. Des averses peuvent se déclencher sur les hauteurs de l'ouest en cours d'après-midi. Et pour la soirée, Matante Rosina prévient qu'une nouvelle dégradation pluvio-orageuse arrive par l'est et devrait s'installer en soirée, puis continuer durant la nuit.