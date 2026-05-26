Saint-Denis : réinstallation de l’œuvre de Wilhiam Zitte à l’occasion de la commémoration de la loi Taubira

À l’occasion de la commémoration de la loi Taubira du 21 mai, qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, la ville de Saint-Denis a procédé à la réinstallation de l’œuvre de Wilhiam Zitte sur la place du 19 mars 1946, au carrefour du boulevard Sud et Vauban. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Denis)

À l’occasion de la commémoration de la loi Taubira du 21 mai, la Ville de Saint-Denis a procédé à la réinstallation de l’œuvre de Wilhiam Zitte sur la place du 19 mars 1946, au carrefour du boulevard Sud et Vauban.

Créée initialement en 1994, cette œuvre monumentale rend hommage à la mémoire des ancêtres et interroge l’histoire réunionnaise à travers la représentation du Kaf dans notre société.

Sa restauration et sa réinstallation, réalisées à partir des plans d’origine dans le même atelier de ferronnerie de Saint-Denis, lui offrent aujourd’hui une seconde vie.

Cette démarche s’inscrit également dans le calendrier des 80 ans de la Départementalisation (1946-2026) et dans la volonté de préserver et transmettre le patrimoine artistique et mémoriel du musée à ciel ouvert de Saint-Denis.

En dialogue avec l’œuvre de Wilhiam Zitte, l’artiste Stéphanie Lebon propose une fresque contemporaine autour de la phrase :

« Être Kaf à La Réunion oblige au marronnage ».

À travers un syllabaire inédit inspiré des recherches graphiques de Zitte, cette création fait naître un nouveau langage visuel dédié à la langue créole réunionnaise et à la mémoire des luttes, des résistances et des héritages culturels réunionnais.

Une rencontre artistique forte entre mémoire, transmission et création contemporaine.